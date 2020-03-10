"طرق دبي" تطلق المرحلة الثانية من خدمة "ناقل"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات المرحلة الثانية لتطوير خدمة "ناقل" تحت مسمى "ناقل 2" على موقعها الالكتروني www.rta.ae، التي تم من خلالها أتمتة النظام بالكامل ابتداء من مرحلة تسجيل مركبات الليموزين والحافلات المملوكة مع السائقين لشركات نقل الركاب المصرحة في الإمارات الأخرى للسماح لها بنقل الركاب من مطارات دبي الدولية إلى مرحلة الدفع والحصول على التصريح إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المتعامل للهيئة.

وتفصيلا قال، عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تأتي هذه المبادرة تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي وسعياً دائماً من الهيئة بهدف أتمتة الخدمات وتبسيط الإجراءات وزيادة أعداد المستفيدين من خدماتها، بما يسهم في رفع معدل رضاهم ويحقق الغاية الاستراتيجية الثالثة (إسعاد الناس).

وأوضح المير، أن التحسينات على الخدمة بالمرحلة الثانية شملت عدة جوانب ومن أهمها تقليل مدة الخدمة من (3) أيام سابقاً إلى يوم واحد حالياً، ومن (20) دقيقة لإصدار التصريح إلى (3) دقائق، ومن الحضور شخصياً للحصول على الخدمة أو لاستلام تصريح المركبة أو تصريح السائق أو لدفع رسوم التصريح إلى تخليص جميع هذه المعاملات الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة حرصاً منا على تسهيل واختصار رحلة المتعامل بما يسهم في اسعادهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن هناك زيادة في إصدار أعداد التصاريح حيث بلغت نسبة (5) آلاف و(523) تصريحا في عام 2019 مقابل (4) آلاف و(87) تصريحا في عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت (35%)، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد خلال عام 2020 تزامناً مع استضافة معرض اكسبو 2020.