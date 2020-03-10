محطات شحن مجانية للسيارات الكهربائية في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

بدأ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بتركيب شواحن للمركبات الكهربائية في أرجاء المجمع، ليتم استخدامها مجاناً من قبل المتعاملين من المستثمرين والموظفين. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الاستدامة في المصادر الطبيعية التي ينتهجها المجمع، بهدف التشجيع على اقتناء هذا النوع من وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالسيارات الهجينة والكهربائية، ممّا يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارّة، ودعم وسائل النقل المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي يبذلها المجمع لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في النقل، وما طرأ على هذه الصناعات من تحديثات من شأنها تقليل عمليات الاحتراق واستخدام الوقود، فلا يوجد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد النيتروجين أثناء القيادة.

طاقة نظيفة

وأكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع أن الشارقة قطعت شوطا كبيرا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مجال الاستدامة، والتي تصنف اليوم من أفضل المدن على مستوى المنطقة في التوجه نحو الطاقة النظيفة. إذ يلتزم المجمع من خلال هذه المبادرة بتشجيع الأفراد والمجتمع على استخدام وسائل النقل المستدامة من أجل مستقبل أكثر استدامة، مبينا أن المجمع اعتمد أحدث التقنيات العالمية المعمول بها في أنظمة شحن السيارات بطريقة آمنة وسهلة. مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية تجد اهتماماً متزايداً خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يزداد استخدامها خلال السنوات المقبلة لكونها تسهم في تحسين البيئة مقارنة بالسيارات الحالية.