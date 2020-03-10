شرطة الشارقة تنفي إصابة مراجع في قرية التسجيل بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة الأنباء المتداولة حول إصابة مراجع في قرية التسجيل بفيروس كورونا .

وقالت في بيان صحفي : " تبعا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود إصابة بفيروس كورورنا لدى أحد المراجعين بقرية تسجيل بالشارقة ، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة عدم صحة ذلك ولا يعد الأمر سوى تعرض أحد المراجعين لعارض صحي أثناء وجوده بقرية تسجيل تم التعامل معه من قبل فريق الإسعاف الوطني بالموقع نفسه .

وأكدت لأنه سوف تتم ملاحقة من قام بتصوير ونشر الواقعة على أنها إصابة بفيروس كورونا وفق الإجراءات القانونية المتبعة .

وآهابت شرطة الشارقة بأفراد المجتمع بعدم تداول مثل تلك المواد والشائعات غير المستندة لمصادر رسمية لما لذلك من تبعات قانونية ونفسية واجتماعية ضارة في المجتمع .