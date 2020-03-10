انطلاق التمرين العسكري المشترك "20 Native Fury " بين القوات الإماراتية والأمريكية

المصدر: وام

انطلقت على أرض الدولة فعاليات التمرين العسكري المشترك "20 Native Fury " بين القوات الإماراتية ونظيرتھا الأمريكية والذي يھدف لتبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاھزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين وذلك تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفق رؤية قيادة البلدين الصديقين.

يأتي ھذا التمرين ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة وصولاً إلى تحقيق الأھداف المنشودة في مواجھة

التحديات والأزمات التي تشھدھا المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار كما يجسد التعاون المشترك بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات الأمريكية وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وفي إطار التمرين المشترك "20 Native Fury " انطلق التمرين البحري المشترك "20 Iron Defender " بمشاركة عدد من الوحدات البحرية إلى جانب وحدات من جھاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل و قيادة الطيران المشترك إضافة إلى الضفادع البشرية المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء و تخطيط و إدارة عمليات مكافحة الألغام.

وبدأت المرحلة الأولى من التمرين البحري بمناقشة البرامج المعدة مسبقا واشتملت على العديد من المحاضرات النظرية وتمارين في الميناء قبل بدء التمرين العملي في البحر، وذلك للتدريب على تنفيذ إجراءات تنظيم التعاون بين الوحدات البحرية للقيام بأعمال قتال مشتركة بھدف الدفاع وصد التھديدات غير النمطية بالاشتراك مع وحدات من الطيران المشترك، بجانب تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على أھداف سطحية و اعتراض السفن المشبوھة وتنفيذ عملية اقتحامھا.

يأتي ھذا التمرين في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ مھامھا القتالية، و كسب و تبادل الخبرات مع الدول الصديقة.