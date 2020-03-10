تلفز يون دبي يطلق برنامج «صحتكم أمانة»

المصدر: (دبي - البيان)

كشف تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن إطلاق البرنامج الجديد «صحتكم أمانة» من إعداد وتقديم الدكتور علي سنجل في إطلالة يومية متجددة من مركز الأخبار وعبر شاشات تلفزيون دبي وقناة سما دبي وقناة دبي إنترناشيونال وقناة نور دبي التلفزيونية، وقناة دبي الرياضية..

وذلك في إطار مواكبته للأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، في مجال جودة الرعاية الصحية وتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، التزام تلفزيون دبي بقنواته المتعددة بدعم ومواكبة الأجندة الوطنية رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

والتي تهدف لأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحادـ، وترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية يتم التركيز عليها في العمل الحكومي، مشيراً إلى بداية بث حلقات البرنامج الجديد، مستضيفاً عبر استوديوهات مركز الأخبار، مجموعة من الأخصائيين والأطباء والكفاءات الصحية العاملة في دولة الإمارات، ومن مختلف الهيئات الصحية المحلية والاتحادية، للحديث عن المعايير الوطنية والعالمية من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاءة الكوادر الطبية، وترسيخ الجانب الوقائي وجاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، لتكون الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول 2021.

وتوقف المنصوري، عند الإطلالة المتجددة للطبيب الإماراتي الدكتور علي سنجل الذي يعود إلى شاشة تلفزيون دبي، بعد نجاحه لمواسم متعددة في تقديم برنامج «فيتامين» على شاشة تلفزيون دبي، والذي شكل علامة فارقة ونموذجاً ناجحاً للبرامج التوعوية الهادفة إلى نشر التوعية الصحية، مؤكداً أن البرنامج الجديد سيبث خلال هذه الفترة بشكل يومي، على أن يتم اعتماد تقديمه للجمهور على شكل حلقات أسبوعية وعلى امتداد الدورات البرامجية المقبلة بعد شهر رمضان.