«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 12

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصاً من تايلاند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها.

حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن رصدها 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصاً من كل من روسيا والهند وسوريا، وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعرف إلى هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.

وأكدت الوزارة التعاون المستمر مع كل الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوص في منافذ الدولة وعزل المصابين أو من يشتبه فيه عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي الذي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوافر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى.

كما يشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد على حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.