تعقيم مركبات الأجرة في عجمان وفحوصات أسبوعية للسائقين

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

شرعت هيئة النقل في عجمان مطلع الأسبوع الحالي، بتنفيذ مبادرة تعقيم مركبات الأجرة التابعة للهيئة، وإلزام شركات الامتياز بتعقيم مركباتها يومياً.

وذلك للمساهمة في تعزيز برامج الوقاية من نقل الأمراض المختلفة، وتعزيز الصحة العامة، كما تم إجراء فحوصات طبية شاملة لجميع قائدي المركبات، وتقرر إجراؤها أسبوعياً للسائقين للتأكد من سلامتهم الصحية، ومن أجل حماية مستخدمي مركبات الأجرة، إضافة إلى تنظيم برامج تثقيف صحي لسائقي مركبات الأجرة والحافلات، بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

وقال عمر لوتاه مدير العمليات في هيئة النقل في عجمان، إنه تم تعقيم 400 مركبة أجرة خلال الأسبوع الحالي، حيث تم مسح جميع المركبة من الداخل والأماكن بمواد كيماوية تمنع تواجد الجراثيم والفيروسات، إضافة إلى تعقيم أجهزة التكيف بمادة «الأوزون».

لافتاً إلى أن عميلة تعقيم أجهزة التكيف تتم منذ عامين في جميع مركبات الأجرة من أجل صحة وسلامة جميع المستخدمين، كما تم تعقيم 13 عربة ليموزين تتبع هيئة النقل ومركبات رحلات السفاري الخاصة بنقل السياح وتعريفهم بإمارة عجمان.

وأكد لوتاه أنه صدر أمس تعميماً لجميع أصحاب شركات الامتياز العاملة في عجمان بضرورة تعقيم مركبات الأجرة وإلزام قائدي المركبات بلبس الكمامات، إضافة إلى إجراء فحوصات طبية أسبوعياً للتأكد من سلامة وصحة قائدي المركبات، مؤكداً أن هذه الإجراءات الوقائية تسهم في حماية قائدي المركبات والمستخدمين من التعرض للأمراض المختلفة، وتعزز الصحة العامة وسط أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن عملية التعقيم تتم بصورة يومية قبل انطلاقة المركبات في خدمة الجمهور، كما سيتم تنظيم محاضرات توعية وتثقيف صحي لجميع قائدي المركبات وإرشادهم بعملية أهمية النظافة الشخصية، والعمل على الاهتمام بنظافة المركبة، واتخاذ الاحتياطات الخاصة بصحة وسلامة الجمهور. وذكر لوتاه أن المبادرات التي تنفذها هيئة النقل مع الشركاء في مجال النقل تأتي في إطار اهتمام وحرص الهيئة على تعزيز برامج الصحة العامة، وضمن جهود الدولة في إيجاد بيئة صحية سليمة لكافة أفراد المجتمع وحمايتهم من الأمراض المختلفة.