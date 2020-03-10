5 موظفات من «إينوك» يكملن برنامج التعددية الثقافية

المصدر: دبي - البيان

استكملت دفعة جديدة من موظفات مجموعة إينوك، والتي تشمل خمس موظفات إماراتيات، برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة «برنامج التدريب الأكاديمي» الذي استمر مدة أربعة أسابيع في «كلية آل مكتوم للتعليم العالي» بمدينة دندي، والمعتمدة من قبل هيئة المؤهلات الأسكتلندية.

هذا وقد ضمت الدفعة الرابعة من الموظفات الإماراتيات المشاركات في البرنامج الذي تم اختتام أعماله 21 فبراير الماضي، فاطمة العجلة؛ وهند الشامسي؛ ومروة عبدالله؛ وآمنة بني هاشم وناعمة الفلاسي، اللواتي شاركن في برنامج أكاديمي تدريبي مكثّف يركّز على مواضيع التعددية الثقافية بما في ذلك حوار الحضارات والتاريخ والثقافة الأسكتلندية ومهارات القيادة والإدارة والسياسة الأسكتلندية.

وتسعى مجموعة إينوك عبر إشراك كوادرها النسائية المواطنة في هذه المبادرة لتوسعة آفاقهن الفكرية والمعرفية فضلاً عن منحهن فرصة الانخراط في أنشطة وفعاليات استباقية مع طلاب ينتمون لثقافات مختلفة، وذلك بهدف تمكينهن بالمعارف والمهارات الضرورية لتكوين روابط متعددة الثقافات.

شكر

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «بالنيابة عن مجموعة إينوك، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، لرؤيته المستقبلية التي أتاحت لموظفينا الحصول على هذه الفرصة الثمينة في كلية آل مكتوم للتعليم العالي».

وأضاف: «نؤمن في إينوك بأهمية إعداد قوى عاملة على درجة عالية من الكفاءة المهنية، تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية وقادرة على ابتكار حلول للتصدي لمختلف المشكلات التي تواجههم، ولا شك في أن مواهبنا الإماراتية الشابة هم قادة المستقبل، ولذلك فإننا ملتزمون في إينوك رفدهم بالأدوات والتدريب والفرص التي من شأنها صقل مهاراتهم وتعزيزها».

تبادل ثقافي

يذكر أن البرنامج يتيح للمشاركات الانخراط في عملية التبادل الثقافي، إذ تشتمل مواضيع البرنامج على التعددية الثقافية، والعولمة والإسلام، ومهارات القيادة والإدارة وحوار الحضارات والأخلاقيات، والتنوع وريادة الأعمال. وحتى تاريخه، قامت مجموعة إينوك برعاية 14 طالبة شاركن في البرنامج.