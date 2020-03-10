«كلية محمد بن راشد» تدرّب 22 من القيادات الحكومية السعودية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية النسخة العاشرة من برنامج «القيادات العربية والتميز الحكومي»، تحت شعار «الإبداع والابتكار في العمل الحكومي»، الذي يهدف إلى تمكين القيادات العربية من التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي، والإسهام في دعم الأداء الحكومي في المنطقة.

واستهدفت النسخة العاشرة من البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 5-1 مارس الحالي، تدريب 22 من القيادات الحكومية من المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين يمثلون 13 جهة حكومية، إذ تم العمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم وتعزيز قدراتهم في منظومة اتخاذ القرار .رؤية

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن سباع المري: «يأتي برنامج القيادات العربية والتميز الحكومي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بتوطيد أواصر التعاون ومشاركة الخبرات وتبادل المعرفة مع أشقائنا وشركائنا الاستراتيجيين في الدول العربية وجميع دول العالم.

ويعكس البرنامج جهودنا في كلية محمد بن راشد لمشاركة تجاربنا في مجال الإدارة الحكومية والسياسات العامة على أوسع نطاق، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن نهضة الأمة العربية تنبع من الارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز قدرته على قيادة مختلف القطاعات، وتحسين مراكز الدول في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية الشاملة التي تسهم في ازدهار وتطور شعوب المنطقة».