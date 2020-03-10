«صحة دبي» تبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن مدينة دبي لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لتكون هي النموذج الصحي الواعد، والوجهة المميزة للاستشفاء، لافتاً إلى التطور المتواصل الذي يشهده القطاع الصحي، على مستوى منشآته الطبية (الحكومية والخاصة)، في سبيل توفير مستقبل صحة أفضل.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أمس، أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني في دبي، والوفد المرافق له.

ارتكزت مناقشات اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية في دبي وبريطانيا، على مختلف الصعد، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، من التشخيص والوقاية والعلاج، التي تتبنى الهيئة تنفيذها.

وتطرقت المناقشات إلى الأوضاع الراهنة التي تشهدها الساحة الصحية الدولية، وما يتصل بموضوع فيروس كورنا، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، لدرء أي مخاطر لهذا الفيروس ومكافحته.

واستعرض معالي القطامي، خلال اللقاء، سياسة الوقاية من الأمراض السارية وغير السارية بشكل عام، والإمكانيات التي تمتلكها الهيئة للمحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع وحياتهم.

كما استعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها الطواقم الطبية في الهيئة من أجل توفير خدمات عالية الجودة، مؤكداً أن أطباء «صحة دبي» يتفانون في تأدية رسالتهم الطبية الإنسانية النبيلة.