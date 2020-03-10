3 موظفات في شرطة دبي يحصدن جائزة لتميز القيادات

المصدر: دبي - البيان

حصلت 3 موظفات في القيادة العامة لشرطة دبي على جائزة الشرق الأوسط الحادية عشرة لتميز القيادات، خلال أعمال المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للقياديات الذي نظمه، أمس، معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في فندق روضة المروج بدبي، بمشاركة قياديات من القطاعات الحكومية، والأعمال، ووسائل الإعلام، والمنظمات الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفازت المهندسة خلود يعقوب المرزوقي بجائزة الشرق الأوسط الـ21 لتميز القيادات الشابة عن فئة الشخصية النسائية القيادية في إدارة المشاريع الكبرى، فيما فازت الموظفة شيخة خميس العبدولي، تنفيذي أول إدارة الشرطة المجتمعية، بجائزة فئة «الشخصية النسائية القيادية في تطوير الخدمات المجتمعية.

فيما فازت النقيب عتيقة مصبح الظاهري، رئيسة قسم إسعاد المتعاملين، بجائزة فئة «الشخصية النسائية القيادية في قطاع الشرطة». وخلال فعاليات المؤتمر، كرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز القيادة العامة لشرطة دبي بدرع أفضل مؤسسة داعمة للمواهب النسائية، وتسلّم التكريم الرائد خبير العنود السعدي، رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، من راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ضيف شرف المؤتمر.