البواردي ووز ير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي يبحثان التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، هينري أوريم أوكيلو وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية أوغندا، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولين الوزارة والوفد المرافق للضيف.

ورحب معاليه- خلال اللقاء- بالوزير الأوغندي وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوغندا، وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.