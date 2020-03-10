«الوزاري للتنمية».. ممارسات ملهمة تقدم القدوة في الوقاية من كورونا

المصدر: دبي ـ البيان

في ممارسة ملهمة تقدم القدوة والنموذج لكيفية الوقاية من العدوى، أظهر أعضاء المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماع المجلس الذي عُقد صباح أمس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، التزاماً دقيقاً بعدد من الممارسات الصحية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إثر ظهور فيروس كورونا المستجد، والمتوافقة مع المعايير العالمية.

وكشف فيديو خلال الاجتماع عن قيام أعضاء المجلس بتعقيم أيديهم بالسائل المعقم إثر وصولهم إلى مقر انعقاد الاجتماع، في خطوة تجسد الوعي بأهمية الممارسات الصحية باعتبارها حائط الصد الأول لمواجهة الفيروس، كما تجسد ذلك في تجنب أعضاء المجلس المصافحة باليد واستخدامهم الأكواب الورقية خلال الاجتماع.

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