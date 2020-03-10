محمد بن راشد: ندعم تعزيز الإمارات مركزاً لأبحاث الطاقة

المصدر: دبي ــ وام

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي، وتفقد سموه أقسام ومختبرات المركز الذي تبلغ مساحته 4400 متر مربع، ويعد أحد أهم المشروعات في المجمع.

والتقى سموه بعدد من الباحثين والخبراء العاملين في مركز البحوث والتطوير، الذي يضم 37 باحثاً وباحثة من بينهم 20 من حملة الدكتوراه والماجستير بنسبة 54 %، وتعرف سموه إلى أنشطتهم العلمية حيث قام فريق العمل بنشر أكثر من 40 ورقة علمية في مؤتمرات ومجلات علمية عالمية، إضافة إلى تسجيل براءة اختراع فيما يجري العمل على تسجيل خمس براءات اختراع أخرى، حيث أعرب سموه عن تقديره لجهود الفريق وإسهاماته العلمية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح بما يخدم في تعزيز سمعة دولة الإمارات كمركز للامتياز في مجال أبحاث الطاقة.

ويسهم مركز البحوث والتطوير في توطين المعارف والخبرات، إذ تبلغ نسبة الباحثين والباحثات المواطنين في المركز نحو 70 %. وتشمل مجالات عمل المركز «الطاقة الشمسية»، و«تكامل الشبكة الذكية»، و«كفاءة الطاقة»، و«المياه»، إضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يدشّن مركــز البحوث والتطوير التابع لـ«كهرباء دبي»