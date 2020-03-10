«إيدج» و«توازن» تتعاونان لتمكين الصناعات العسكرية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت (ايدج)، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» الذي يهدف إلى تمكين الصناعات العسكرية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن (ايدج) من دعوة المواطنين المتميزين في دولة الإمارات للمشاركة في برامج التطوير، والاستفادة من فرص التوظيف، والتدريبات الداخلية المتاحة ضمن مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع والأمن . ووقّع مذكرة التفاهم الدكتور فهد اليافعي، الرئيس التنفيذي لقطاع المنصات والأنظمة في (ايدج)، ومطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» .