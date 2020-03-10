جبل جيس وحدائق رأس الخيمة تستقطب العائلات والسياح

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

سجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة 8.4 درجات مئوية خلال الساعة الثانية عشرة ظهر أمس، بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد، في الوقت الذي تواصل فيه منتجعات القمة الجبلية الأعلى في الدولة استقطاب العائلات والسياح للاستمتاع بتلك الأجواء التي تستهدف مختلف المراحل العمرية.

وشهدت حديقة صقر إقبالاً كبيراً من العائلات من مختلف الجنسيات وجميع المراحل العمرية، للاستمتاع بأوقاتهم في الهواء الطلق وممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بصحبة أطفالهم.

كما تواصل مناطق السباقات في الحديقة استقطاب العائلات بعد افتتاح العديد من المشاريع التطويرية لتنضم إلى مواقع الألعاب الكهربائية، التي جعلت الحديقة أكثر ترفيهاً ومتعة، إضافة إلى المواقع المخصصة للشواء، والملاعب الرياضية المختلفة، والمطاعم وأماكن الصلاة، لتقديم خيارات متنوعة أمام الأسر للاستمتاع بأوقاتهم في الهواء الطلق.

وتعد منطقة كورنيش القواسم الوجهة العائلية الأولى للاستمتاع بممارسة مختلف أنواع الرياضة بعد افتتاح المضمار الرياضي الذي شهد إحلال طبقاته القديمة، وإعادة تأهيله بطبقات جديدة بمواصفات أعلى تضمن راحة مرتادي تلك الوجهة التي تضم العديد من المطاعم والملاهي ومقاعد الجلوس على الواجهة المائية لخور القرم.

وأكد المتسوقون في المراكز التجارية برأس الخيمة أهمية الدور الذي تقوم به تلك المراكز في توفير مطهرات تعقيم الأيدي قبل استخدام عربات التسوق لضمان سلامتهم وتعزيز الأمان الصحي، من جانبهم أكد مسؤولي تلك المراكز أن تلك الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة زبائننا، لتقديم تجربة تسوق مميزة، انطلاقاً من دور تلك المراكز كجزء من المجتمع الإماراتي.

ولم تتوقف إجراءات السلامة العامة على المراكز التجارية، ولكنها شملت أسواق الأسماك والخضروات والماشية من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المعنية بإدارة تلك الأسواق، بإلزام تجار بيع الأسماك بغسيل الأيدي بمواد التنظيف والتعقيم قبل كل عملية شراء.

إضافة إلى تشديد عمليات الرقابة التي يقوم بها مفتشي إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة على طاولات البيع، للتأكد من نظافة وتطهير أرضيات السوق ومنطقة المزاد.