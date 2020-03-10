82 موظفاً متميزاً كرمتهم «ورشة حكومة دبي»

المصدر: دبي-البيان

كرّمت «ورشة حكومة دبي» موظفيها المتميّزين تحت شعار تستاهل، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أكد جهوزية ورشة حكومة دبي للخمسين عاماً القادمة وذلك تماشياً مع مساعيها الحثيثة لتعزيز رضاء وسعادة العاملين والموظفين لديها، ودعماً لسياسة تحفيز المتميزين والموهوبين، وتقديراً لمساهماتهم الفاعلة في تطوير كفاءة العمل الحكومي بما يتواءم ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تسخير الإمكانات لإسعاد المتعاملين وتعزيز رفاهية المجتمع.

وتم تكريم 82 موظفاً متميزاً وموهوباً، حيث شملت الفئات المكرمة: فئة الولاء الوظيفي، التي ضمت الموظفين الذين أكملوا 25 عاماً من العمل في الورشة، والتكريم الخاص الذي سلط الضوء على الجنود المجهولين من جميع الإدارات وإنجازاتهم المتميزة، إضافة إلى تكريم الفرق واللجان المتميزة، وتكريم الحاصلين على شهادات علمية، والموظفين المبتكرين، كما شهد الحفل تكريم الوحدات التنظيمية نظراً لجهودهم الحثيثة وإنجازاتهم الأخيرة.

ولفت فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، إلى أنّ الحفل السنوي بات تقليداً سنوياً ومناسبة جامعة للاحتفاء بالإنجازات المتلاحقة والنجاحات المشرّفة التي ما هي إلا انعكاس واضح للأداء المتميز ومستوى الاحترافية الذي وصلت إليه ورشة حكومة دبي، مدفوعةً باستراتيجية واضحة منبثقة من رؤية حكومة دبي وقيادتها الرشيدة والرامية إلى تقديم أرقى الخدمات الحكومية وبمعايير عالمية قادرة على تلبية احتياجات العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وقال: يعكس لقاؤنا حرصنا على تكريم موظفينا المتميزين، ومشاركتهم محطات النجاح والازدهار، في خطوة متقدمة باتجاه ترجمة تطلعاتنا في تعزيز التقارب الاجتماعي في ما بيننا وتعميق الولاء الوظيفي لدى فريق عملنا .