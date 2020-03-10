حاكم رأس الخيمة يبحث العلاقات مع سفير أرمينيا

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، مهير مكردوميان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وأرمينيا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعبيهما الصديقين.

من جانبه، عبّر مهير مكردوميان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين.