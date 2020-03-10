حمدان بن راشد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الفلاسي والمهيري

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وجمعة الماجد حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبد الله بن سالم المانع الفلاسي، بمناسبة زفاف نجلهم «محمد» إلى كريمة خادم بن الحاي الميدور المهيري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي- الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

كما شمل الحفل أيضاً الاحتفال بزفاف أربعة معاريس من أبناء الوطن.