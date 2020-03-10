تشغيل محطات رقابة المركبات الثقيلة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيتم اعتباراً من تاريخ 14 الحالي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، تشغيل محطات رقابة المركبات الثقيلة الواقعة في منطقة مصفح – طريق الشاحنات E30، ومنطقة خطم الشكلة - مدينة العين طريق الشاحنات E40، حيث سيتم من خلال هذه المحطات مراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، والتأكد من مدى مطابقة أوزانها وحمولتها للحدود والمواصفات المعمول بها، فضلاً عن تقييم الحالة الفنية لتلك المركبات. يأتي تشغيل محطتي رقابة المركبات الثقيلة، ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي للسلامة المرورية الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وضمن رؤية مركز النقل المتكامل لإرساء بنية تحتية آمنة ومتطورة لقطاع الطرق وضمان استدامتها.

إلى ذلك تسهم محطات رقابة المركبات الثقيلة في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة، والحفاظ على أصول البنية التحتية للطرق والجسور باعتبارها الشريان الحيوي لمدن الدولة، وذلك في وقت يزداد فيه باستمرار الطلب على نقل البضائع وما يترتب عليه من زيادة بعدد الشاحنات.