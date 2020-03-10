«نسائية دبي» تستعد لتنظيم العرس الجماعي 14

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تستعد جمعية النهضة النسائية بدبي، متمثلةً في مركز النهضة للاستشارات والتدريب، لتنظيم العرس الجماعي 14، وقد بلغ عدد المستهدفين 22 عريساً وعروساً.

وثمنت خولة النابودة، نائبة رئيسة الجمعية، المشرف العام على مركز النهضة للاستشارات والتدريب، الرعاية الكريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم لكل دورات العرس الجماعي التي تعكس تلاحم القيادة مع المجتمع، فالتوجه والتشجيع لإقامة الأعراس الجماعية يأتيان استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ومن ناحيتها، كشفت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب، لـ«البيان»، عن انتشار الوعي بأهمية الأعراس الجماعية وفوائدها على الفرد والمجتمع، ودللت على ذلك بوجود قوائم انتظار للعديد من الشباب الراغبين في الانضمام إلى العرس الجماعي، إذ تسلّم المركز 40 طلباً فيما لم تستطع الموافقة إلا على 11 طلباً نظراً إلى مساحة القاعة.

وأضافت أن المركز كان في السابق يقوم بالإعلان عن العرس الجماعي، وينظم دورات وورش عمل للشباب المقبلين على الزواج لحثهم على الانضمام، بينما الآن ونظراً إلى زيادة الوعي بينهم أصبحوا يتقدمون من تلقاء أنفسهم للانضمام إلى العرس الجماعي.