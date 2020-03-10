«موارد الشارقة» توقف تصاريح خروج الطلبة الموظفين من العمل للدراسة مؤقتاً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد هيثم القحطاني مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن الدائرة أوقفت تصاريح خروج الطلبة الموظفين من العمل بغرض الدراسة مؤقتاً، حيث كان يتم منح الطلبة الجامعيين وطلبة الماجستير والدكتوراه العاملين في دوائر الشارقة ساعة ونصف الساعة، وساعة لطلبة المدارس، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق مبادرة التعلم عن بعد تم إيقاف التصاريح مؤقتاً.

جاء ذلك خلال مداخلة للقحطاني أمس عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة رداً على شكوى أحد الطلبة الجامعيين بإيقاف التصريح الذي كان يمنح له سابقاً. وقال القحطاني إنه بعد التعاميم التي أصدرتها الجهات المختصة والتي تقضي بتطبيق التعلم عن بعد تم إيقاف التصاريح التي كانت تمنح للطلبة مؤقتاً، لافتاً إلى أن الدائرة سوف تدرس كافة مشاكل الطلبة.

وكانت دائرة الموارد البشرية بالشارقة قد أصدرت التعميم رقم (1) للعام 2020 بشأن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة والصحة العامة على كافة رؤساء ومديري الدوائر والهيئات بحكومة الشارقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس الدائرة أنه تم التعميم على دوائر الشارقة بعدم الحضور إلى مكان العمل في حال الشعور بأي أعراض مرضية معدية مثل السعال والزكام، وإحضار ما يثبت ذلك في حال أخذ العلاجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية في المراكز الصحية، وتطبيق كافة الشروط والتعليمات المتعلقة بالتدابير الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بما فيها الحجر الصحي في حال السفر والعودة لأرض الدولة عبر جميع المنافذ.