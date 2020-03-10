عائدة من ووهان تشكر الإمارات على إجلائها من الصين

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعربت الدكتورة أفنان الأصبحي، إحدى العائدات من مدينة ووهان الصينية، عن جزيل شكرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لإجلائها ضمن 215 شخصاً من رعايا الدول العربية والصديقة من مدينة ووهان الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية.

وقالت من داخل مدينة الإمارات الإنسانية في فيديو بثته قناة سكاي نيوز عربية أمس: «لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لدولة الإنسانية دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على قيامهم بما لم يقم به الآخرون، في إرسال طائرة خاصة لإجلائنا من مدينة ووهان الصينية، وإنزالنا ضيوفاً معززين مكرمين في بلدنا الثاني الذي رأينا فيه كرم الضيافة، والاستقبال المعبر عن أصالة هذا الشعب وتكلفوا الكثير من الأعباء ليخففوا عنا واقع الغربة، وما لحقها من متاعب نفسية فلن ننسى لهم هذا الجميل».