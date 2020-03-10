تعزيز الثقافة الصحية بين موظفي «المنشآت»

المصدر: (دبي - البيان)

شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، مبادرة التوعية الصحية التي نظمتها الإدارة العامة ممثلة بإدارة الشؤون الإدارية بالتعاون مع مركز التعافي الطبي، وبلسم لتعزيز الصحة، ومختبرات الرعاية الصحية، بحضور العميد راشد الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ، والعقيد مصبح الغفلي، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، والعقيد عبيد مبارك بن يعروف، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط وجمع غفير من مرتب الإدارة العامة.