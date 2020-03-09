تعقيم عربات التسوق في الجمعيات التعاونية بدبي

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

بادرت الجمعيات التعاونية في دبي بتطبيق مبادرات لتعقيم عربات التسوق عقب كل عملية تسوق من المستهلكين، حرصاً منها على سلامة أفراد المجتمع دون النظر إلى التكلفة المادية لهذه الرعاية الوقائية.

وقال سهيل البستكي مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد» إن إدارة التعاونية تقوم وبشكل دائم بغسل وتعقيم عربات التسوق بالماء والصابون ومواد التعقيم، إلى جانب تنفيذ مبادرة لتعقيم مقابض العربات، قبل وبعد أية عملية استخدام للعربة، إضافة إلى نشر أجهزة لسوائل تعقيم بمختلف أنحاء فروع التعاونية ليتاح للمتسوقين استخدامها بشكل مجاني، وذلك ضمن إجراءات احترازية لتوفير وسائل حماية إضافية للمستهلكين عند التسوق.

وأضاف البستكي: تحرص التعاونية على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في فروعها لتقديم منتجات وسلع مطابقة للمواصفات والاشتراطات العالمية، مشيراً إلى أن موظفي الخطوط الأمامية في التعاونية يتبعون أعلى معايير النظافة والتعقيم، كما سيتم عقد ورش عمل للموظفين بالتعاون مع الجهات المختصة حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، طبقت جمعية الإمارات التعاونية اعتباراً من أول من أمس إجراءات احترازية بمختلف منافذها.

وأفاد محمد يوسف الخاجة مدير عام جمعية الإمارات التعاونية بأن الإدارة وضعت عبوات لسوائل التعقيم عند مداخل ومخارج منافذ البيع ليتاح استخدامها بشكل مجاني للمتسوقين، إضافة إلى وضع عبوات تعقيم للاستخدام الدوري بالقرب من جميع الموظفين، بالإضافة إلى تعقيم سكن العاملين في الجمعية.