برئاسة منصور بن زايد.. "المجلس الوزاري للتنمية" يناقش عدداً من القرارات والمبادرات

المصدر: وام

استعرض المجلس الوزاري للتنمية - خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء - برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - عددا من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.

وتفصيلاً وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، والتي تركز على الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل من خلال استخدام تقنيات التعاملات الرقمية بدون تواجد الأشخاص أو وكلائهم، وبما يضمن جودة المعايير وتوحيدها في الخدمات المقدمة، وزيادة مؤشرات سعادة ورضا المتعاملين.

واستعرض المجلس خلال جلسته في الشؤون التنظيمية آلية اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية والتي ترتكز على تقديم البيانات الإحصائية والمالية التي تمكن الأطراف ذات العلاقة من تحديد أعداد الطلبة واحتساب مؤشرات الأداء الأكاديمية والمالية، بما يضمن زيادة الاستغلال الأمثل للموارد المالية، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء التعليمي.

كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله مقترحا لدعم قطاع الاستثمار والسياحة ضمن إطار حزم المحفزات الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، وتستهدف تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين في قطاع الصناعة عبر التركيز على مجالات الدعم لعدد من القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمجمعات السكنية.

واطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية الأخرى التي اشتملت على مستجدات السياسات الضريبية على الساحة الدولية قيد النقاش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في شأن الاقتصاد الرقمي وتقرير بشأن الإنفاق على استضافة المؤتمرات في الدولة وتقرير بشأن فوز الدولة بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" إلى جانب تقريــر بشأن عام التسامح إضافة إلى عدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.