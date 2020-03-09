هيئة الطرق والمواصلات تستبدل التسجيل الورقي بالإلكتروني لبطاقات سالك

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن التحول الرقمي لخدمات تسجيل وتفعيل بطاقات سالك، من خلال إلغاء استخدام النماذج الورقية واستبدالها بالتسجيل الإلكتروني من خلال موقع "سالك" www.salik.gov.ae، أو عبر تطبيق سالك الذكي "smart salik". وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في تعزيز الخدمات الإلكترونية، واستراتيجية "المعاملات اللاورقية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق.

وتؤكد الهيئة التزامها نحو تحقيق رؤية حكومة دبي في التحول الذكي، وذلك من خلال التميز في طرح الخدمات الذكية والنوعية لعملائها، والتي تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد لهم، إلى جانب المرونة والبساطة في خطوات تنفيذ الخدمة إلكترونياً. وتحث هيئة الطرق والمواصلات المتعاملين إلى تجربة الخدمات إلكترونياً وبالأخص الخدمة المتعلقة بتسجيل بطاقة سالك الجديدة عبر تطبيق سالك الذكي ومن خلال الموقع الالكتروني لسالك.

وحول آلية الاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على المتعامل بعد شراء بطاقة «سالك» عبر منافذ البيع المعتمدة، أو عبر الموقع الإلكتروني لسالك، إدخال البيانات المتعلقة برقم بطاقة سالك، ورقم الملف المروري، ورقم الهاتف المتحرك، وبعض المعلومات الأخرى، وفق الشروط والإجراءات المتبعة على الموقع الإلكتروني أو تطبيق سالك الذكي، ومن ثم يتم إخطار المتعامل بنجاح عملية التسجيل وتفعيل بطاقة سالك الخاصة به.

وتعد خدمة التسجيل الرقمي لبطاقة سالك واحدة من حزمة الخدمات الإلكترونية المتميزة التي توفرها الهيئة للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم، والتي تضم: شراء بطاقة سالك إلكترونياً، وإعادة تعبئة رصيد حساب سالك، وطلب إضافة مركبة جديدة إلى حساب سالك عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وطلب تحديث بيانات حساب سالك، وطلب الإعفاء من دفع رسوم سالك عن طريق البريد الإلكتروني، وطلبات الاعتراض على مخالفات سالك، وطلب كشف حساب سالك الشهري، وطلب حذف مركبة من حساب سالك التي تُمكّن المتعامل من حذف مركبة من حساب سالك الخاص وإلغاء بطاقة سالك الخاصة بتلك المركبة، وغيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الالكتروني لسالك وتطبيق سالك الذكي.