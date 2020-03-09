" أبوظبي للتقاعد": استخدام تقنية "الفيديو كول" للتواصل مع جهات العمل

المصدر: أبوظبي-البيان

بدأ صندوق أبوظبي للتقاعد في استخدام تقنية "الفيديو كول " في التواصل مع جهات العمل لتلبية المتطلبات الخاصة بالتدريب والتوعية وكذلك للإجابة على أي استفسارات خاصة بالمؤمن عليهم لدى تلك الجهات.

يأتي استخدام الخدمة الجديدة في إطار خطة الصندوق لتطوير خدماته وتسهيل الإجراءات الخاصة بجهات العمل بالإضافة إلى دعم الخطط التوعوية لرفع امتثالها وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتتضمن الخدمة الجديدة ورشاً تدريبية تتناول أهم الأُسس التي يقوم عليها نظام التقاعد في الإمارة وكذلك أهم بنود القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد وأهم التعديلات التي طرأت عليه.

وأكد الصندوق أن استخدام "الفيديو كول" كوسيلة جديدة للتواصل يأتي في إطار سعي الصندوق الدائم لتسهيل المعاملات وخلق آليات جديدة وذكية وسريعة للتواصل مع جهات العمل والتي تُعد الشريك الأساسي له في تطوير الخدمات ورفع نسبة رضا المتعاملين.

وأشار الصندوق إلى أنه تم استخدام تقنية "الفيديو كول " للتدريب والاجتماع مع الموظفين المعنين في تلك الجهات على آلية تقديم الخدمات الخاصة بالتقاعد ومساعدتهم في حل التحديات والعقبات التي تواجههم في هذا الشأن لافتاً إلى أن الخدمة متاحة وتستطيع جهات العمل طلب عقد الاجتماعات التوضيحية عن طريقها أوعن طريق الحضور الشخصي حسب رغبتها.

وذكر الصندوق أنه يعتمد على آليات متنوعة للتواصل مع جهات العمل لتوعيتها حول نظام التقاعد مثل عقد الاجتماعات التوضيحية والزيارات التبادلية وورش التدريب الدورية التي يتم تقديمها لرفع امتثال جهات العمل مشيراً إلى أنه على مدار العام الماضي قدم الصندوق 417 ورشة تدريبية وتوعوية لجهات العمل حيث تم عقد 128 ورشة توعوية، بالإضافة إلى 289 اجتماعاً توضيحياً مع جهات العمل لتوضيح أي نقاط التباس أو حل أي مشكلة تواجههم في تعاملاتها مع الصندوق.

ولفت الصندوق إلى أنه يقدم 18 خدمة إلكترونية يمكن لجهات العمل الاستفادة منها عبر القنوات الرقمية المختلفة، منها :"طلب تسجيل جهة عمل، طلب تحديث بيانات، الخصم المباشر والدفع الالكتروني، تحميل الاشتراكات الذكية، طلب تسجيل مؤمن عليه والحاسبة الإلكترونية، طلب ضم خدمة، تحميل بيانات ضم الخدمة، طلب إنهاء لخدمة، خدمة تابع حالة طلبك ".

وحسب التقرير الصادر من هيئة أبوظبي الرقمية تم إنجاز ما يقارب 75 ألف معاملة عن طريق القنوات الرقمية المختلفة.

وقال سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام الصندوق:" الصندوق يحرص على استخدام مختلف الوسائل المتاحة لتلبية متطلبات جهات العمل وسرعة إنهاء طلباتها، كما أطلقنا العديد من المبادرات الخلاقة للتوعية بأهمية نظام التقاعد وتعريف المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك المساهمة في رفع امتثال جهات العمل وحل العقبات التي قد تواجههم".

وأكد الحمادي على ضرورة الاهتمام بتدريب وتوعية جهات العمل بكافة ما يتعلق بنظام التقاعد في الإمارة نظراً لكونها من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصندوق وما تلعبه من دور لمساعدة الصندوق في حفظ حقوق المواطنين التأمينية وكذلك حقوق أسرهم في الحاضر والمستقبل.