«الزراعة والسلامة الغذائية» تحذر من مخاطر تداول الشائعات الغذائية

المصدر: أبوظبي-البيان

جددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحذيرها من خطورة الانسياق وراء الشائعات الغذائية التي يتم تداولها عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غير الموثوقة، لما تسببه من مخاطر كبيرة على سلامة المجتمع والاقتصاد الوطني، ودعت الجمهور العام إلى تجنب تداول الشائعات والتواصل مع الهيئة فوراً للتأكد من صحة وسلامة أية معلومات غذائية يتم تداولها بين أفراد المجتمع لتفادي اتساع دائرة انتشار الشائعات والحد من آثارها السلبية على المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أن الشائعات بمختلف أشكالها تحمل في طيها معلومات مغلوطة وغير مبنية على أسس علمية صحيحة، موضحة أن بعض هذه الشائعات يهدف لإلحاق الضرر ببعض المنتجات الغذائية والعلامات التجارية لأسباب تنافسية، والبعض الآخر يأتي نتيجة التفسير الخاطئ لمعلومة غذائية والفهم المغلوط لها وتداولها بين الناس دون معرفة أصلها، أو من خلال إعادة تداول أخبار ومعلومات قديمة والإشارة إلى أنها حديثة ومعاصرة لتشتيت الجمهور.

وأوضحت أن الشائعات الغذائية تنطوي على مخاطر كبيرة، كتغيير السلوك الغذائي لدى المستهلك نتيجة فهمه الخاطئ وبناء قراراته الغذائية على معلومات مغلوطة وغير مبنية على أسس علمية وحقائق مما يؤثر سلباً على سلامته وسلامة الغذاء المتداول، ومن ناحية أخرى تعتبر الشائعات إحدى وسائل المنافسة التجارية والممارسات غير النزيهة التي يلجأ إليها بعض التجار، إذ تعتمد على بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة حول المنتجات المنافسة مما يسهم بشكل كبير في إحداث أضرار بالغة في منشآت التصنيع والتوريد وما يترتب على ذلك من إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الهيئة أنها تنفذ برامج عديدة تهدف إلى رفع مستوى وعي المستهلكين بالقضايا المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتحرص من خلال هذه البرامج على توضيح الحقيقة حول الشائعات والرد عليها اعتمادا على أسلوب تحليل المخاطر والارتكاز إلى السند العلمي دائما، حيث يتم دراسة وتحليل المعلومات المنشورة بما يشمل تتبع المعلومات المنشورة ومصدرها.

وأفادت الهيئة بأنها تواصل أنشطتها التوعوية على مدار العام والتي تركز خلالها على التوعية بأهمية عدم تداول الشائعات وضرورة التصدي لها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، داعية إلى التواصل في أي وقت مع الهيئة للتأكد من صحة ما يتم تداوله من معلومات غذائية أو زراعية.

وتعمل الهيئة على رصد الشائعات الغذائية والزراعية للرد عليها بشكل استباقي لضمان الحد من انتشارها وتقليل الأضرار الناجمة عنها، وتعمل كذلك على توفير قنوات تواصل مختلفة تتيح للجمهور الاستعلام عن المعلومات ذات الصلة بالسلامة الغذائية، حيث توفر الهيئة حسابات رسمية تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وانستقرام، تتلقى من خلالها مئات الاستفسارات سنوياً بما فيها الاستفسارات المتعلقة بالشائعات الغذائية.

ودعت الهيئة إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية، والرجوع إليها للتحقق من الأمر، من خلال التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم المجاني (800555)، حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يصلها من المستهلك، خلال فترة قياسية، ويتم وضع المستهلك بطبيعة الإجراء الذي يتم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.