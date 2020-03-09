العور: تعاون «الموارد» يخدم توجهات الدولة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمستوى التعاون بين دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية، مع الهيئة؛ لإتمام مشروعات حيوية مشتركة، من شأنها تعزيز منظومة الموارد البشرية الحكومية، وخدمة التوجهات الاستراتيجية للدولة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، برئاسة الدكتور عبد الرحمن العور، وكان في استقباله الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة مدير عام دائرة الموارد البشرية.