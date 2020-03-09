تكريم الفائزين بشهر الإمارات للابتكار

المصدر: دبي - وام

اختتمت وزارة الموارد البشرية والتوطين فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» بتكريم الفائزين بمسابقاته، وذلك خلال حفل نظم مؤخراً في ديوان الوزارة في دبي بحضور سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعدد من مسؤوليها وموظفيها.

وقال أيوب المرزوقي الرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة، في كلمته خلال الحفل: إن الابتكار أصبح نهجاً وسياسة لدى الوزارة وكوادرها الوظيفية، فضلاً عن متعامليها وشركائها.. مشيراً إلى تنفيذ العديد من الفعاليات الابتكارية النوعية في مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف المناطق وبمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة.

وأضاف المرزوقي أن الفعاليات الابتكارية التي تم إطلاقها على مدار شهر فبراير ارتكزت في فكرتها وآليات تنفيذها على هدف أساسي، هو خلق بيئة محفزة للتفكير الإبداعي والتوصل إلى حلول مبتكرة تعزز من تنافسية الدولة وتجد حلولاً فعّالة لتحديات المستقبل.

وأكد أن عجلة الابتكار في الوزارة لن تتوقف عند تلك الإنجازات، وإنما سيقوم مجلس الابتكار في المرحلة المقبلة بتعزيز وتمكين تنفيذ الأفكار الابتكارية التي تم إطلاقها، فضلاً عن طرح الأفكار الجديدة وتطويرها بالتعاون مع الشركاء وفقاً للمعايير والضوابط المعنية وبما يتوافق مع مستهدفات الوزارة ذات الصلة.

من ناحية أخرى، أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين على هامش الحفل مذكرتي تفاهم منفصلتين مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومركز (عجمان X) استهدفتا تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المبتكرة وتصميم وتنفيذ حزمة من الفعاليات الابتكارية، فضلاً عن عقد جلسات حوارية ومعرفية لتطوير منظومة العمل والملكية الفكرية والابتكار.