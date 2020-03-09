تأجيل معرض «آيسنار أبوظبي 2020»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020» تأجيل النسخة الجديدة للمعرض والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إلى موعد سيتم تأكيده لاحقاً.

وأكدت الجهة المنظمة - في بيان - على موقعها الرسمي أنه كما هو حال الجميع، نتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، ويتحتم علينا وضع أمن وسلامة جميع الأشخاص المعنيين بمعرض آيسنار أبوظبي من موظفين وعملاء وجهات عارضة، في أعلى قائمة أولوياتنا.

وأوضح البيان أنه نظراً لحالة عدم الاستقرار التي تعتلي المنطقة وسائر أنحاء العالم، وعقب إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية، تقرر رسمياً تأجيل نسخة عام 2020 من المعرض، إلى موعد سيتم تأكيده لاحقاً. وأضاف إن قرار التأجيل لم يكن سهلاً، فنحن نعي تماماً درجات التخطيط التي تتطلبها المشاركة في حدث ضخم مثل فعاليتنا هذه، ولكن، وللأسف، فإن حجم انتشار الفيروس والقيود المفروضة على السفر والتحركات التجارية قد أعاقت قدرتنا على إقامة الحدث. وتابعت: نؤكد لكم أننا سنواصل متابعة آخر التطورات عن كثب، كما سنبقى على اتصال مع كافة الأطراف المعنية بمعرض آيسنار أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة.