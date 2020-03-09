توعية موظفي شرطة دبي للوقاية من «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

شهد اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، فعاليات محاضرة توعوية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي حول فيروس (كورونا)، والتي نظمتها شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.وقدم المحاضرة الدكتور حمد النيل يوسف مريود من هيئة الصحة بدبي، حيث قدم شرحاً حول الفيروس الجديد، مبيناً أنه من سلالة كورونا، التي تضم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وسارس، وأنه تم التعرف عليها لأول مرة في مجموعة من الحالات بأعراض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية.

وبين أنه من المرجح أن الإصابات بين البشر نجمت عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس، وأن الدلائل تشير إلى أن انتشار المرض يأتي عبر الرذاذ الملوث من شخص مريض من خلال السعال أو العطس أو الأيدي الملوثة، مؤكداً أن كل الفئات العمرية يمكن أن تكون عرضة للفيروس، ولكن يرتفع خطر الإصابة بين بعض الفئات مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة. وقدم الدكتور حمد النيل مجموعة من النصائح للموظفين لتجنب الإصابة بالمرض، منها تنظيف الأسطح للمساعدة في التخلص من الميكروبات، والتي يتم لمسها بشكل متكرر، ومرافق رعاية الأطفال والمدارس وأماكن العمل وغيرها من أماكن التجمعات.