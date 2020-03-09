محمد بن زايد يؤكد دعم جهود «الصحة العالمية» لاحتواء كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استعداد دولة الإمارات للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم جهودها في مكافحة «فيروس كورونا»، وتطوير علاجاته واحتوائه، مشدداً على أن نهج العمل الإنسـاني يُعدّ ركيزة أساسية مـن الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات منذ نشأتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس بحث سموه خلاله مع الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة، علاقات التعاون والعمل الإنساني المشترك بين الإمارات والمنظمة. وناقش الجانبان أهمية وإمكانات تكثيف التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ودعم جهود المجتمع الدولي والحكومات والمجتمعات لاحتوائه، والحد من تداعيات انتشاره، إلى جانب تطوير علاجاته والوقاية منه.

وثمّن المدير العام للمنظمة مبادرة سموه بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة العالقين في مقاطعة هوباي الصينية، ونقلهم إلى «مدينة الإمارات الإنسانية».

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ــــ محمد بن زايد: مستعدون لدعم جهود «الصحة العالمية» في مكافحة «كورونا» وتطوير علاجاته