مطر الطاير يكرم 20 موظفة في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة حيث أولتها الدولة جلّ اهتمامها لتطوير قدراتها، وسخرت لها كل السبل والمقومات لتمكينها من أداء واجباتها في مسيرة بناء الدولة والمجتمع، وتعزيز دورها الريادي في المحافل المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائه بموظفات هيئة الطرق والمواصلات في الحفل الذي نظمته اللجنة النسائية في الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وتقدم الطاير بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، كما تقدم بالتهنئة للموظفات في الهيئة، مؤكداً أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يعد فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة على مختلف الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

تكريم الموظفات

وكرم معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين خلال اللقاء 20 موظفة متميزة، تقديراً لجهودهن وعملهن الدؤوب، وحرصهن على تعزيز سمعة الهيئة، كما أعلن تخصيص صندوق (تَـمَـيـَّـزْ) الذي يشتمل على باقة متنوعة من أدوات التكريم، للجنة النسائية لتكريم الموظفات المتميزات بمختلف درجاتهن الوظيفية، ويهدف الصندوق إلى إبراز مهارات ومواهب الموظفات .