عائشة بن بشر: قيادتنا تقدّر المرأة

المصدر: دبي - البيان

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدائرة دبي الذكية: «يحل يوم المرأة العالمي كل عام مناسبة بين مناسبات أخرى كثيرة حول العالم، لكن في الإمارات العنصر الثابت الوحيد في هذه المناسبة هو التاريخ 8 مارس، وأما حضور المرأة وإنجازها فيزداد يوماً بعد يوم والاحتفال بالمرأة يومي لكثرة إنجازاتها وإسهاماتها في مختلف ميادين الحياة، وبهذه المناسبة أتقدّم لملهمة المرأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأطيب التهاني، كما أشكر حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على دعمها للمرأة على نهج أم الإمارات».

وأضافت: «في الإمارات نحن محظوظون أن قيادتنا الحكيمة هي في مقدمة من يُقدّر المرأة ويؤمن بدورها ونجد أصحاب السمو الشيوخ يقدمون للرجل في الإمارات وحول العالم مثالاً لكيفية الاحتفال بالمرأة في الحياة اليومية بمختلف أدوارها».