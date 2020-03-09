قيادات نسائية في «كهرباء دبي»: «الهيئة» أطلقت العنان لطاقاتنا وقدراتنا ووسعت آفاق تطورنا

المصدر: دبي-البيان

مكنت كهرباء ومياه دبي المرأة وفعلت دورها وعززت قدراتها، من خلال توفير بيئة إيجابية محفزة للإبداع تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية .

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن ما حققته وتحققه المرأة الإماراتية من إنجازات يعود لنهج تمكين المرأة الذي رسخ دعائمه الآباء المؤسسون، والدعم غير المحدود الذي توفره القيادة الرشيدة .

تمثيل المرأة

قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: تعد الهيئة من بين أكثر المؤسسات الخدمية استقطاباً للكوادر النسائية . وأكدت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس – التسويق والاتصال المؤسسي، أن موظفات الهيئة نجحن في ترك بصمتهن وأثبتن أن المرأة شريك مؤثر وعنصر حاسم من عناصر التنمية . وقالت مريم المطيوعي، نائب الرئيس - الموارد البشرية: نبذل قصارى جهدنا في قطاع الموارد البشرية لاستقطاب المواهب النسائية التي من شأنها المساهمة بفعالية في قصة نجاح الهيئة. بيئة عمل

تؤكد فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية، أن الهيئة توفر بيئة عمل محفزة وسعيدة لموظفاتها، داعمة لتمكين وريادة المرأة وتفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة، بما ينعكس إيجاباً على حياتهن المهنية والاجتماعية، ويظهر أثره جلياً في المجتمع بشكل عام.

وقالت عائشة عبدالله العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية : تتبنى اللجنة النسائية نهجاً متكاملاً عملت من خلاله على استكشاف مختلف الجوانب التي تهم المرأة كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني .

وأكدت فاطمة ديماس، مدير أول إدارة الاتصال الداخلي، أن اهتمام القيادة العليا في الهيئة بدعم وتمكين المرأة على جميع الصعد، مهد لها الطريق للوصول إلى مناصب قيادية مهمة .

وأشادت فاطمة المرزوقي، مدير أول، التعليم والتطوير ، بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة واستراتيجيتها الهادفة إلى ضمان التدريب والتطوير المستمرين لكافة الكوادر النسائية .

معالم بارزة

أشارت المهندسة ليلى أهلي نائب الرئيس – أمن التقنيات التشغيلية إلى أن جميع موظفات الهيئة يحظين بكل الرعاية والاهتمام ويعملن في بيئة آمنة مستقرة متطورة .

وأكدت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة، أن تبوؤ المرأة مناصب قيادية في الهيئة يعكس ثقة القيادة العليا في الهيئة بقدرتها على تحمل المسؤولية على أكمل وجه . وقالت المهندسة هيفاء بو سمرة، نائب الرئيس - تدشين شبكات النقل : تولي الهيئة اهتماماً خاصاً لتوظيف المرأة في القطاع الهندسي والفني، وتوطين هذه التخصصات وإعداد أجيال مواطنة مؤهلة لمواكبة احتياجات الهيئة وخططها التوسعية.