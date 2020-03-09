حمدان بن زايد: تحية للشيخة فاطمة

المصدر: دبي - البيان

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بمناسبة يوم المرأة العالمي التحية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعمها الكبير للمرأة وتعزيز دورها، ودوّن سموه على حسابه الرسمي في تويتر: «في يوم المرأة العالمي نوجه تحية تقدير وعرفان لأم الإمارات لدعمها الكبير للمرأة وتعزيز دورها، المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية وإنجازات عنوانها النجاح والتميز، نستذكر في هذا اليوم أم الشهيد ملهمة الرجال وصانعة الأبطال، فلَها منا كل الشكر والتقدير».