نهيان بن مبارك: المرأة الإماراتية شريك في الإنجازات

المصدر: أبوظبي- وام

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: إن المرأة الإماراتية تعيش حالياً أزهى عصور التمكين بعدما حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات، لتتحول المرأة الإماراتية من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بدعم ومساندة وإيمان مطلق بدور المرأة وقدراتها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، من جانب قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات.

جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: نشيد هنا بفخر واعتزاز بالجهود الكبيرة والمقدرة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على مدى ما يزيد على أربعة عقود لدعم كافة قضايا المرأة.