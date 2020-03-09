الإمارات تشارك العالم احتفالاته بيوم المرأة

المصدر: دبي - البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لبنات الإمارات تقدمهن وتفوقهن، موجهين تحية للمرأة في الإمارات التي تعد نموذجا عالميا وركنا أساسيا من قصة بناء دولتنا ونجاح مسيرتها وتقدمها.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في يوم المرأة العالمي أشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك... وأبارك لجميع بنات الإمارات تقدمهن، وتفوقهن بدعمها ومساندتها وتمكينها... أم الإمارات هي أم لإنجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا الإماراتيات».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في اليوم العالمي للمرأة.. نحتفي بها تكريماً لإنجازاتها وعطاءاتها، وتعزيزاً لحقوقها وتأكيداً على مواصلتنا دعمها وتمكينها.. وتحية للمرأة في الإمارات التي تعد نموذجا عالميا وركنا أساسيا من قصة بناء دولتنا ونجاح مسيرتها وتقدمها. كل عام وكل نساء العالم بخير».

وشاركت دولة الإمارات العالم أمس الاحتفال بيوم المرأة العالمي 2020 تحت شعار «أنا جيل المساواة: أعمال حقوق المرأة».

وتعد المرأة الإماراتية شريكا حيويا فاعلا وأساسيا في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة.. متسلحة بالعلم والمعرفة وبالإرادة الصلبة والإصرار على الإنجاز.

أما بالنسبة للمؤشرات العالمية الخاصة بالمرأة في دولة الإمارات فتعد الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر معدل التحاق المرأة بالتعليم العالي.. وحققت المركز الأول عالمياً في مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة وكل من مؤشري مشاركة المرأة في التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي.