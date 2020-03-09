الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية وأن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية وانخفاض في درجات الحرارة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون محملة ببعض الغبار ومثيرة للأتربة سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الثلاثاء توقع المركز احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط بعض الأمطار شرقا خلال النهار.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقاً سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الأربعاء هناك فرصة لتشكل الضباب صباحا على بعض المناطق الغربية ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الخميس يتوقع تشكل الضباب صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية الشمالية وصحوا إلى غائم جزئيا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.