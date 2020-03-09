راشد بن حميد يدشّن التطبيق الذكي الموحد لبلدية عجمان

المصدر: عجمان- البيان

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، التطبيق الذكي الموحد للدائرة «MPDA»، أثناء الحفل السنوي للدائرة المقام بفندق كمبنسكي عجمان، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، ويذكر أن الإصدار الجديد للتطبيق «6.0.0» يحتوي على العديد من الخدمات الذكية المبتكرة والميزات الجديدة التفاعلية.

ويشتمل على فئات المتعاملين مثل دمج جميع خدمات تطبيق حجز المواقف (موقفي) في التطبيق الرئيسي للدائرة، وخدمة تجديد العقود السكنية باستخدام التوقيع والختم الرقمي من خلال الربط مع الهوية الرقمية، وخدمة تجديد تصاريح البناء، وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر (المباني)، وخدمة راصد للاقتراحات والشكاوى، وخدمة دفع الرسوم، وخدمة دفع المخالفات، وخدمة الاستعلام عن حالة الطلب، ويقدم التطبيق أيضاً ميزات جديدة متمثلة بتصميم جديد عصري وفقاً لأفضل المعايير، والدخول للتطبيق عن طريق بصمة الإصبع أو التعرف على بصمة الوجه، والتسجيل من خلال الهوية الرقمية، وتقييم الخدمة، ومؤشر السعادة، والملف الشخصي، والإعدادات، والتنبيهات الذكية، والمؤشرات الرئيسية للمستخدم، والبحث الذكي.