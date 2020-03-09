عبد الله بن زايد: علاقات متميزة تجمع بين الإمارات وليتوانيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ليناس لينكيفيشيوس، وزير خارجية ليتوانيا.

وتم، خلال اللقاء الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وليتوانيا، واستعراض التطورات الراهنة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة ليناس لينكيفيشيوس، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وليتوانيا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأعرب سموه عن سعادته بافتتاح مقر سفارة جمهورية ليتوانيا في الدولة التي تعد الأولى في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تثمن الدور المتميز الذي تقوم به جمهورية ليتوانيا لتعزيز آفاق العلاقات بين البلدين. من جانبه، أكد ليناس لينكيفيشيوس أن افتتاح مقر سفارة جمهورية ليتوانيا في أبوظبي، على هامش زيارته للدولة، يأتي انطلاقاً من حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة. وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة.