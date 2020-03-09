وزير خارجية ليتوانيا يفتتح مقر سفارة بلاده في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح ليناس لينكيفيشيوس، وزير خارجية جمهورية ليتوانيا، أمس، مقر سفارة بلاده في أبوظبي، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة.

شريك استراتيجي

حضر مراسم الافتتاح إيدميناس باغدوناس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، وأعضاء السفارة، وأحمد وهيب العطار، نائب مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأبناء الجالية الليتوانية المقيمة بالدولة.

وقال وزير خارجية ليتوانيا، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن وجود سفارة ليتوانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة يدل على أهمية الصداقة التي تربط البلدين، ونأمل أن تصبح أقوى مع مرور الزمن، مضيفاً أن الإمارات تعتبر شريكاً استراتيجياً لليتوانيا، ونأمل توطيد هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. وتوجه معاليه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدوره الفاعل في تعزيز علاقات البلدين و تطويرها.