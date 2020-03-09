«مبادرات رئيس الدولة» تتابع مشاريع بملياري درهم

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اطلعت «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» على حزمة مشاريع إنشائية وتطويرية بمناطق مختلفة في الدولة، بتكلفةٍ تناهز ملياري درهم.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الذي عُقِد في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي، برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة.

مشاريع

وتمثلت أبرز المشاريع المعتمدة في بناء 379 مسكناً بمنطقة الخوانيج في إمارة دبي، بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، بتكلفة 501 مليون درهم.

ووقفت اللجنة على مستجدات سير العمل في مشروع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في الفجيرة، ومن المتوقع أن ينتهي في فبراير 2021، بتكلفة 865.9 مليون درهم. ويتميز المشروع الذي تبلغ مساحته 83.965 متراً مربعاً، وبسعة 292 سريراً، بقدرته العالية على التعامل مع حالات الكوارث والحوادث الكبرى.

كما اعتمدت اللجنة في اجتماعها تنفيذ مشروعين بيئيين ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة بقيمة 119 مليون درهم، يتمثّل الأول في إعادة تأهيل مكب جلفار في رأس الخيمة، بتكلفة 61.3 مليون درهم، والثاني إنشاء محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في دبا الفجيرة، وإعادة تأهيل المكبات في مناطق الحيل وضدنا والبدية والحلاة بالفجيرة بتكلفة تبلغ 57.7 مليون درهم. وكذلك استعرضت اللجنة مشروع إعادة تأهيل مكب المدينة في إمارة أم القيوين، الذي تم الانتهاء منه، بتكلفة بلغت 29.3 مليون درهم.

اعتماد

وعلى مستوى آخر اعتمدت اللجنة مشاريع طرق، وإنارة، وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار في مناطق مختلفة بالدولة، وصلت تكلفتها إلى 503 ملايين درهم، منها إنشاء طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام وحتى منطقة الشويب - المرحلة الثالثة - بـ183.1 مليون درهم، وإنجاز طرق وأعمال إنارة وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار في مناطق مختلفة بقيمة 319.9 مليون درهم.

حضر الاجتماع محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، والمهندس حسن جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة، والمهندس محمد عتيق المرر من إدارة المشاريع الهندسية والفنية بوزارة شؤون الرئاسة.