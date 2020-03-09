«العلاقات الحكومية» في الشارقة تبحث التعاون مع السفارة الأيرلندية

المصدر: الشارقة - وام

بحث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع أيدان كرونين سفير أيرلندا لدى الدولة، تعزيز العلاقات الثنائية بين الشارقة ودبلن وفتح مجالات أوسع للشراكات في القطاعات الحيوية والواعدة ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاعات الثقافة والتعليم والابتكار.

وتطرق الجانبان خلال لقاء جرى مؤخراً في مقر الدائرة إلى الآليات التي من شأنها دعم أواصر الصداقة بينهما، إضافة إلى مناقشة إمكانية استضافة إمارة الشارقة أسبوعاً ثقافياً أيرلندياً بهدف دعم الجهود الرامية لتمتين جسور التواصل وزيادة فرص التبادل الثقافي والتعرف على تراث وثقافة وحضارة البلدين.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي عمق الروابط التي تجمع الشارقة مع العاصمة الأيرلندية في الكثير من المجالات التي تشكل مصلحة حيوية للجانبين.. مشيراً إلى استضافة الدائرة قبل نحو عام وفداً اقتصادياً أيرلندياً اطلع على أهم الفرص الاستثمارية في الإمارة ومجالات التعاون والشراكة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والخدمات المالية.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: «يعكس هذا اللقاء اهتمام جمهورية أيرلندا بالمسيرة الثقافية والتنموية التي تشهدها الإمارة، ونحن نعمل على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في الكثير من المجالات التي تنسجم مع توجهات الإمارة واستراتيجيتها في تعزيز علاقاتها مع المدن التي تتقاطع معها في القيم الثقافية والحضارية».

من جانبه أشاد أيدان كرونين بالجهود التي تبذلها إمارة الشارقة لنشر المعرفة والثقافة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار مشروعها الثقافي والحضاري الذي يمتد لسنوات طويلة، ومكّنها من الوصول إلى مكانة رفيعة على الخارطة الثقافية العالمية بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019.