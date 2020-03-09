البدء بإجراءات صرف علاوة المنتسبين العسكريين بدبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء محمد سعد الشريف رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، أن الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وبعد استيفاء الاشتراطات، وبالتنسيق مع دائرة المالية بدبي، قامت بمخاطبة الدوائر العسكرية في الإمارة، لصرف العلاوة للمنتسبين العسكريين، ممن توافرت فيهم الشروط.

وقال اللواء الشريف إن العلاوة الدورية، جاءت نتيجة لأداء العام السابق، ونص القانون أن تكون في بداية العام الجديد، بعد التأكد من تحقق باقي الاشتراطات، وعليه، فإن تاريخ استحقاق العلاوة، يكون في الأول من يناير 2020، منوهاً بأن اللجنة، بالتنسيق بين الدوائر العسكرية والدائرة المالية في إمارة دبي، وجهت الدوائر العسكرية بصرف العلاوة، بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.

وقال اللواء الشريف إن فكرة العلاوة الدورية، تقوم على مكافأة المنتسب العسكري ذي الأداء السنوي، الذي يتم قياسه وفق نظام إدارة الأداء للمنتسبين العسكريين بدبي، ويُشترط لاستحقاق هذه العلاوة، حصول المنتسب على تقدير أداء لا يقل عن مؤشر «يفي بالتوقعات»، مع ضرورة إكمال المنتسب سنة كاملة ومتواصلة في خدمة الدائرة، وتعتبر هذه العلاوة، جزءاً من مكونات الراتب، وتنقسم بين الراتب الأساسي والعلاوة العامة.

ونظراً لبقاء المنتسب لعدة سنوات في رتبته قبل الترقية، فتشكل هذه العلاوة زيادة في الراتب، حتى تصل إلى مستوى مقارب للرتبة التالية، ما يضمن له زيادة في الراتب بشكل دوري، حتى وصوله للرتبة التي تلي رتبته الحالية.