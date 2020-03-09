8.8 ملايين درهم مساعدات شرطة دبي لـ 832 من منتسبيها

المصدر: دبي - البيان

قام صندوق التكافل الاجتماعي لشرطة دبي بمساعدة 832 حالة، بمبلغ وقدره 8 ملايين و841 ألف درهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لصندوق التكافل الاجتماعي في شرطة دبي، الذي ترأسه معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من الإدارات العامة، والمكتب التنظيمي، ومجلس مراكز الشرطة، ومجلس السعادة والإيجابية، ومجلس أصحاب الهمم، واللجنة الطبية.

تواصل

ورحب معالي اللواء عبدالله خليفة المري، بأعضاء صندوق التكافل الاجتماعي، معبراً عن شكره لكل الجهود المبذولة من كل القطاعات في شرطة دبي، موجهاً المجلس إلى تعزيز التواصل مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لطرح المبادرات التي تسهم في إسعاد منتسبي شرطة دبي، ما يسهم في دعم دور الصندوق، وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قال اللواء الدكتور السلال الفلاسي، إن صندوق التكافل له أثر كبير في مساعدة موظفي شرطة دبي من عسكريين ومدنيين، ما أسهم في إسعاد الموظفين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات والدعم الذي تقدمه القوة لهم، من خلال الوقوف معهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وخاصة في الحالات الإنسانية والظروف الطارئة.

واستعرض العقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، أمين عام سر المجلس، إحصاءات ونتائج عمل الصندوق للعام 2019، مشيراً إلى أن تلك المساعدات توزعت في 6 ملايين و979 ألف درهم في فئة حالات التكافل، استفاد منها 623 موظفاً، ومليون درهم و583 ألفاً في فئة أصحاب الهمم، استفاد منها 66 شخصاً، و279 ألف درهم في فئة الأيتام، استفاد منها 134 مستفيداً.

خدمات إنسانية

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الإنسانية والاجتماعية، واستعرضت الطلبات التي تقدم موظفون من شرطة دبي بها، لمساعدتهم في تغطية الحالات الإنسانية التي يتعرضون لها، إضافة إلى مناقشة توجهات المجلس ومشاريعه في مجال استخدام الأنظمة الذكية والبرامج والتقنيات الحديثة، لتسهيل الإجراءات وتبسيطها وتسريعها عبر إنشاء منصة ذكية للأعضاء لاعتماد الطلبات وفقاً للمعايير والإجراءات، التي يحددها نظام صندوق التكافل الاجتماعي.

إسعاد الموظفين

الجدير بالذكر أن صندوق التكافل الاجتماعي بشرطة دبي يهدف إلى إسعاد الموظفين، وتحفيزهم وتنمية روح التعاون والتكافل الاجتماعي بينهم، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي بينهم.

ويسعى الصندوق إلى تقديم المساعدات الإنسانية لمنتسبي القوة من مدنيين وعسكريين، في حال تعرضهم لأزمات إنسانية وظروف طارئة مثل الحرائق أو مصاريف العلاج، ولعل أهم المبادرات الإنسانية، التي يقوم بها الصندوق هي مساعدة أبناء العاملين من أصحاب الهمم في رسومهم الدراسية.