محاكم دبي تطلق الدفعة الثانية من دبلوم الخبرة القضائية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت محاكم دبي الدفعة الثانية من دبلوم الخبرة القضائية للخبراء القضائيين وبالتعاون مع معهد دبي القضائي، ويشارك بالتدريس والتدريب مجموعة من القضاة الخبراء الذين يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية في هذا المجال، بما يضمن تأهيل خبراء متخصصين يدعمون تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار القاضي عمر ميران رئيس لجنة الخبراء والمحكمين، أن الخبرة القضائية تعتبر من الوسائل المساعدة للقضاء، ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وتعرف الخبرة القضائية بأنها إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص «خبير» يتم إسناد مهمة الخبرة له في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها، إلا بالاستعانة بأهل الخبرة.

وأضاف يتضمن الدبلوم 84 ساعة تدريبية ويغطي المواد العلمية والدراسات الميدانية، إضافة إلى الاختبارات، بهدف تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الخبير.

وأشار القاضي خالد عبيد المنصوري المشرف على الدبلوم بأن الخبير في نهاية الدبلوم سيكون المنتسب قد اكتسب المهارات والمعارف القانونية والقضائية اللازمة له لممارسة عمله في المجال القضائي بكل حرفية ومهارة.