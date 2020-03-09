117.6 ألف خدمة قدّمتها محاكم رأس الخيمة لمتعامليها في 2019

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت محاكم رأس الخيمة عن تقديم مراكز إسعاد المتعاملين بالدائرة 117.687 خدمة خلال العام 2019، ضمن استراتيجية تطوير المنظومة القضائية والتوسع في خدماتها عبر مراكز إسعاد المتعاملين، التي تلبي تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع عبر توفير الوقت والجهد على المتعاملين، والاعتماد على أتمتة خدماتها ضمن رؤية التحول الإلكتروني الذي انتهجه سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد رئيس مجلس القضاء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن محاكم رأس الخيمة قطعت شوطاً كبيراً في رفع مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى تماشياً مع المتغيرات البيئية التقنية والعلمية المحيطة بها، والتي أسهمت في تخفيض متوسط عمر القضايا وتعزيز استقلالية واستقرار القضاء، وتمكين وتطوير أدوات القضاة، ورفع مستوى جودة تقارير الخبراء، وتعزيز الثقافة القضائية لدى مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة وفرت عدداً من مراكز تقديم الخدمات للمتعاملين، منها مركز الشيخ صقر لسعادة المتعاملين الذي يقدم خدمات التوثيقات والتصديقات المتمثلة بخدمات إدارة الكاتب العدل وإدارة الخدمات المجتمعية بأقسامها الإشهادات والتركات والمواريث والمأذونين، وبلغ عدد المعاملات المقدمة في المركز خلال العام الماضي 48892 معاملة، استفاد منها أكثر من 45 ألف متعامل، وبلغ عدد الخدمات المقدمة 96 خدمة من إجمالي خدمات الدائرة البالغ عددها 243 خدمة.